Aurelia ROTURIER

AZELI DECODESIGN Agence d'architecture intérieure et décoration



Notre mission principale: créer, façonner, moduler, agrandir...votre intérieur qu'il soit personnel (maison d'habitation) ou professionnel (bureau, bar, restaurant, salon de coiffure), afin de le rendre le plus agréable possible.

Nous imaginons et créons des espaces en fonction de vos goûts et besoins, en respectant votre budget et en instaurant nos échanges sur la confiance et le dialogue.

Chaque espace demande une étude spécifique, pour en faire un lieu unique, à l'image de ses habitants.



Mes compétences :

Communication

Adobe Photoshop

Communication visuelle

Gestion de projet

Adobe Illustrator

Management

Design

Merchandising

Archicad

Artlantis

Sketch up

Gestion administrative

Travail en équipe

Gestion de la relation client

AutoCAD

Dessin

Suivi de chantiers