Aurélia SCHMITT

De formation ingénieur en Génie industriel et Supply Chain Management, je suis actuellement responsable Achats où je gère la mise en place et le déploiement de stratégies de contratssur mon site et sur différents sites en France ou en Europe. L’optimisation des coûts et l’amélioration des Total Cost of Ownership font partie quotidiennement des mes responsabilités.



A l'occasion de mes différents postes en France et à l'étranger, j'ai pu acquérir une expérience significative en terme de gestion d’atelier de production de taille significative, d’outils d’amélioration continue et de leadership pour atteindre en respect de chacun des collaborateurs les objectifs communs.



Mes compétences :

Génie industriel

Gestion de production

Visual Basic

SAP

Appels d'offres

Achats

Amélioration continue