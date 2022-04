Aurélia SECK

Diplômée d’un Master de l’Institut Supérieur des Sciences de l’Information et de la Communication (ISSIC) et d’une formation bilingue, je me suis spécialisée dans la Communication et les Relations Publiques.



Actuellement en recherche active pour un nouveau poste en Communication, Relations Publiques ou Tourisme.



Mes compétences :

Community management, Campagne d’e-mailing

Création d’outils commerciaux

Plannification actions de Communication

Dossier et Communiqué de presse

Conception Rédaction Contenu Web

Organisation, Plannification d'évènements

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel