Aurelia SINN

Du haut de me 23 ans, je suis soucieuse de réussir professionnellement avec mérite. C'est pourquoi j'ai un goût prononcé pour toutes activités nouvelles et futures qui me permettent de relever des défis, vivre des expériences et explorer de nouveaux horizons. J'aime la vie et j'ai l'ambition d'exercer un métier qui me plaise et me rende heureuse. Je n'ai pas peur de bouger, au contraire les déplacements et les voyages me séduisent, car ils offrent, ce qu'aucune formation nous apprend ; l'ouverture d'esprit.



Ayant suivi un cursus universitaire en comptabilité au travers d'un DUT GEA, j'ai ensuite décidé de partir à l'étranger pour apprendre une des langues les plus parlée au monde, l'anglais. Ce qui m'a permis, au passage, de gagner en maturité. En revenant en France 6 mois après, j'ai voulu me réorienter vers une filière plus ouverte sur le monde, axée sur les langues et le contact humain, ce qui m'a conduit à intégrer l'Institut Européen de Formation au Tourisme à Lyon où j'ai poursuis une Licence en Tourisme option "conception et commercialisation de produits touristiques". J'ai effectué mon stage de fin d'année en hôtellerie de plein air où j'ai pu découvrir le métier de gestionnaire de camping au sein d'une chaîne en pleine évolution : Flowercampings. Suite à mon implication au sein de l'entreprise, j'ai eu la chance d'intégrer la chaine en CDI. Mon expérience s'est ainsi fortement complétée en travaillant au sein d'un camping 5 étoiles avec la commercialisation de nombreuses prestations annexes, de formations et séminaires en interne, la gestion d'un établissement annexe au camping dénommé Centre International de Séjour (proche d'une gestion hôtelière avec la gestion de chambres, la conception de devis de groupes, la proposition de restauration et la location de salles pour divers événements), mais également en intégrant les fonctions d'une gestionnaire de site lors d'un remplacement en congé maternité où j'ai été confrontée à la gestion intégrante du camping (Suivi de l'avancement et de la propreté du terrain, l'ensemble des tâches du back office, Management de l'équipe).



Aujourd'hui (Février 2015) je déménage en Charente-Maritime et me vois ainsi quitter mes fonctions au sein du Flower Camping de Saumur. Je suis reconnaissante du parcours octroyé et de la confiance témoignée par mon employeur et souhaite poursuivre de belles expériences en hôtellerie ou hôtellerie de plein air.







Mes compétences :

Imovie

Prezi

Pack Office (Mac et Pc)

Organisée

Responsable

Dynamique

Mobile