Aurélia SISTELLI

Je suis designer textile /illustrateur indépendant. Mon expérience professionnelle s'est enrichie grâce aux métiers de dessinateur en broderie et de décoratrice sur tissus, exercés au sein d'entreprises au Label EPV, produisant pour l'univers du luxe.

Le projet de développement entrepreneurial que j'ai porté récemment m'a permis de comprendre et d’expérimenter la globalité des métiers d'une entreprise de mode, de la conception d'une collection jusqu'à l'optimisation des coûts et du business plan.

Ainsi, j'aime m'adapter aux nouveaux projets, techniques et clients, pour sublimer les spécificités de chaque entreprise, par le dessin notamment.

Je suis diplômée du Master Dessinateur-Concepteur Illustration (Ecole Emile Cohl).



Mes compétences :

Illustration jeunesse

Character design

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Design textile

Dessinateur broderie