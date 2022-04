Aurelia SPILOTROS

Je cherche un poste qui me permettra de m'épanouir dans le domaine du tourisme. Soit en compagnie aérienne (pricing) ou au sein d'un réseau ou mini réseau d'agence de voyages (support agences).

Au cours de ma carrière professionnelle j'ai su faire preuve de qualité d'analyse, d'écoute et d'organisation.

Réactive je souhaite prendre des initiatives. Je suis prête à intégrer une équipe dynamique qui me permettra de mettre en pratique mon savoir-faire et mon efficacité.

Mon parcours en agences TO et agences de voyages (tourisme et affaires) m'a permis d'acquérir une solide expérience dans laquelle je suis polyvalente : réservation, ticketing, organisation, formations, encadrement et administratif.

Ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner, je sais m'adapter. J'ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur.

Je me tiens à votre disposition afin de vous démontrer mes motivations.

A très vite je l'espère.



Mes compétences :

Amadeus