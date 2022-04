Aurelia TANGUY

Chargée de communication au sein d’une agence de conseil en communication interactive pendant 10 ans, j’ai géré les projets de plusieurs de nos clients grands comptes et j’ai été tout particulièrement en charge de l’élaboration des stratégies de communication d’une présidence de la République et de leur mise en œuvre.



Disponible immédiatement, je recherche avant tout un poste de consultante communication/chargée de communication en CDI au sein d’une entreprise ou d’une agence (sur Nantes/Rennes ou Paris), dans laquelle je pourrai m'investir pleinement et mettre à profit ma polyvalence et mon expérience afin de contribuer à construire de grands projets, avec toute la rigueur et la conscience professionnelle qui m'animent.



Mes compétences :

Veille stratégique

Rédaction de contenus web

Stratégie de communication

Community management