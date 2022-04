Aurélia THOMAS

Je suis la créatrice de deux blogs sur deux thèmes différents :

- le développement personnel pour les Femmes :Array

- mon défi pour devenir une Digital Nomad :Array



Je montre à mes lectrices COMMENT :

- devenir la meilleure version d'elle-même

- atteindre leur rêve

- devenir une nomade digitale

- voyager en toute sérénité



Contactez-moi si :

- Vous voulez des coups de pouce pour atteindre vos rêves.

- Vous voulez devenir Digital Nomad, mais vous ne savez pas par où commencer.

- Vous voulez du changement dans votre vie (travail, pays, dépassement de soi, etc.).

- Vous appréciez les articles et les photos de mes blogs.



A bientôt !

Aurélia T.



Mes compétences :

Stimulation et motivation

Développement personnel

Création de produits numériques

Rédaction d'articles de blog

Création de voyage

Définir un objectif S.MA.R.T.

Identifier et développer ses valeurs pour prendre

Optimisation d'un blog sous WordPress

Création de visuels