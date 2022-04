Aurélia VINOT

Forte d’une expérience de plus de 10 ans dans le domaine immobilier (Agence Immobilière (habitation) - Société spécialisée en conseil d’immobilier d'entreprises (bureaux) - foncière immobilière (patrimoine d'une trentaine d'immeubles principalement de bureaux avec quelques lots d’habitation sur Paris et Région Parisienne), je souhaite aujourd’hui développer mes compétences en gestion locative.

Mon objectif professionnel étant de m’investir au sein d’une petite structure dynamique, qui me donnera l’opportunité de pouvoir évoluer à l’avenir, vers un poste de gestionnaire.





Mes compétences :

Assistante commerciale

Assistante de gestion

Commerciale

Immobilier

Management

property management