Aurélia WENDLING

Mes diverses expériences et les différents types de poste que j’ai occupé, m’ont permis d’acquérir des qualités d’écoute, de réactivité, d’organisation, de travail en équipe et d’apprendre l’importance d’une bonne relation client. Ma capacité d’adaptation et ma motivation sont des qualités qui me permettront de m’intégrer et d’évoluer au sein de votre équipe.



Mes compétences :

Microsoft Excel

SAP EBP

SAP

PORTER Expérience

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Lotus Notes/Domino

CLIENTÈLE Expérience