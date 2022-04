Aureliane DUCROT

Cela va faire bientôt 10ans que je travaille sur les CNPE de France surtout celui de Saint Laurent.

J'ai acquis durant cette période un grand sens du relationnel (communication dans les 2sens savoir écouter et se faire comprendre), des qualités techniques et un savoir faire, de l'autonomie,de la rigueur, de la connaissance sur le matériel et les bâtiments et "l'organisation humaine".



Mes compétences :

Prévention des risques

Secrétariat

Sécurité incendie

Gestion des stocks

Logistique

Nucléaire

Radioprotection