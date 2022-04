Auréliane MALFROY

Ayant créée ma micro entreprise en tant que conceptrice d’intérieurs en juin 2009,je suis à la recherche d'Architectes ou autres professionnels du Bâtiment, avec qui je pourrais travailler en collaboration.

Diplômée de l’école CREAD, Lyon 2ème, en qualité d’architecte d’intérieur,je peux mettre au service d’une entreprise mes connaissances et ma créativité tout en étant à mon compte.

Tout au long de mon parcours, j’ai acquis une bonne maîtrise, des outils informatiques (Autocad, 3DSmax, Photoshop), de la réalisation de plans technique divers suivant les normes en vigueur, et de perspectives aussi bien à la main qu’en 3D.

Rigoureuse, motivée, déterminée je souhaite évoluée dans le milieu de l’architecture et acquérir de l’expérience professionnelle.



