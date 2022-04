Auréliane SCHWEYER

Titulaire d'une licence Droit Général, j'ai intégré le Master 1 Droit et Administrations Publiques puis, en 2014, le Master 2 Droit et Politique de l'Habitat de l'Université d'Orléans.

Aussi, j'effectue cette dernière année de Master en apprentissage au sein du pôle Solutions Immobilieres et Agence de Poste Immo, filiale du groupe La Poste.



Mes compétences :

Effectuer un montage d'opérations de constructions

Analyser les risques juridiques et financiers d'un

Maîtriser les différents aspects de la gestion loc

Maîtriser la complexité du jeu des acteurs des pol

Droit Public et Privé de l'Immeuble

Aspects financiers et fiscaux des opérations immob