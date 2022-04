Illustratrice free-lance, diplômée de l'école des Arts décoratifs de Strasbourg et de Duperré, je travaille principalement pour la presse et l'édition jeunesse.



Bienvenue sur mon site :

aurelieabolivier.com



et sur mon blog :

aurelieabolivier.tumblr.com



Mes compétences :

Illustration

Communication

Publicité

Freelance

Édition

Auteur

Presse