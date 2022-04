Aurélie ABRIC

Titulaire d'un BTS Design de Mode et d'un Diplôme Universitaire de Management de Mode, je suis actuellement en poste au sein de l'entreprise FIVE JEANS à Toulouse en qualité d'assistante Styliste, Graphiste et suivi de Production.



Mes expériences au sein de diverses entreprises de Mode (KIKIRITZ. Marque indéprendante; CHRISTOPHE JOSSE, Marque Haute Couture Parisienne; SUNCOO, Marque de Prêt à Porter Féminin sur Paris et enfin FIVE JEANS, marque de prêt-à-porter femme spécialisée dans le jeans) m'ont permises d'étendre mon expérience sur plusieurs domaines, tels que la Réalisation et le suivi d'une Collection (de son élaboration à sa promotion et vente), le Suivi de Production (élaboration Prix de revient, book commercial, suivi des commandes...) ainsi que la participation à divers salons (WHO'S NEXT, PREMIERE VISION, en tant que Fournisseur pour l'un et Client pour l'autre).





Mes compétences :

Management de Collection

Patronnage-Montage produit

Création de Collection

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Dessin, DAO et CAO

Notions en Patronnage

Couture