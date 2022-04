Aurélie ADAM

Ingénieur en qualité, hygiène, sécurité, environnement avec 4 ans d'expérience, je recherche un poste qui me permettrait d'approfondir encore davantage ces 4 domaines d'activités. La diversité des secteurs dans lesquels j'ai travaillé m'a permis de développer ma polyvalence et mon aisance relationnelle.



Au cours de mes différentes missions, j'ai principalement mis en place et suivi diverses certifications, assuré la gestion des non-conformités, l'animation de formations et de réunions, la réalisation de contrôles terrain, la création et le suivi d'indicateurs, la gestion et le suivi de prestataires.



Dynamique et souriante, je transmets ma bonne humeur et ma motivation à mon entourage ce qui contribue à la réussite de mes missions. Disponible immédiatement, je serais heureuse de vous faire part de mes références et de mes motivations lors d'un entretien.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Biochimie

BRC

BTP

Déchets

Distribution

Environnement

HACCP

Hygiène

ISO 9001

MASE

Microbiologie

Nettoyage

QHSE

Qualité

Qualité Hygiène Sécurité Environnement

Sécurité

Traçabilité