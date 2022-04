Aurélie ADEL

Titulaire du DJCE de la faculté de Cergy Pontoise et d’un LL.M. en droit américain à la Vermont Law School, j’ai effectué un stage de longue durée au CIC au sein du service Juridique « Conseil et Assistance réseau » et en liaison notamment avec la Direction de la Conformité Groupe.



J’assure depuis presque deux ans un poste de juriste au sein d’une association professionnelle de banques. A ce titre, je suis en charge du suivi de la réglementation prudentielle et des marchés financiers.



Forte de ces expériences, je souhaiterais me recentrer sur un poste de juriste conseil ou d'agent de la conformité afin d’aborder sous un angle pratique les diverses branches de la réglementation bancaire.



Mes compétences :

Anglais

Anglais courant

Droit

Droit des affaires

juriste

Recherche