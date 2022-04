Aurelie ALBANE

Titulaire d'un baccalauréat économique et sociale j'ai ensuite intégré une mise à niveau dans le but de me former aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration et d intégrer la formation au BTS.

Je suis actuellement au cours de ma deuxième année de BTS et passe mes examens à la fin de celle-ci. Par la suite j'aimerais me lancer dans le monde du travail.



Mes compétences :

Autonomie

Rigueur

Word

Excell

Powerpoint

Travail d equipe

Organisation

Ergonomie

Nettoyage chambre a blanc et en recouche

Technique du controle de la chambre