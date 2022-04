Aurelie ALBANO

Entrée chez Havas Média en stage en 2007, au sein du département MPG Régions, j'ai eu la chance, tout juste diplômée, d'y être embauchée pour mon premier emploi.



J'ai commencé chez Havas comme consultante pluri-media régionale.

J'y ai appris à définir les objectifs clients et à y répondre grâce à des stratégies pluri-media. J'ai également appris l'achat media et la négociation (sur la presse régionale).



En janvier 2010, j'ai eu l'occasion de changer de poste et de passer chargée media display dans une cellule dédiée aux petits / moyens comptes et aux new business.

J'ai appris un nouveau métier sur le Digital par le levier Display (recommandation média, mise en place et suivi & bilan de campagnes).



Depuis janvier 2010, grâce à un large portefeuille client, et beaucoup d'appels d'offres, j'ai pu étendre mon expertise à la plupart des leviers digitaux (Réseaux Sociaux, Mobile, SEM, Emailing & Affiliation).



Depuis août 2012, je suis passée Chef de Groupe et continue de renforcer mon expertise digitale, tout en manageant une équipe.



Mes compétences :

Consultant

Presse

Achat

Digital

Conseil