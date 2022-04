Aurélie ALBERT

Bonjour,



Je suis une jeune diplômé d'un BTS assistante de gestion en PME PMI. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans les administrations, les PME, le TPE, les grandes entreprises.



Je suis très dynamique, curieuse, motivé . J'ai des facilités de communications, j'ai l'esprit d'équipe et je suis une personne de confiance.



N'hésitez pas à me sollicité pour plus de renseignements.



Merci.



Mes compétences :

Confiance mutuelle et honnêteté

Capacité d'organisation et d'adaptation

Communication

Travail en équipe