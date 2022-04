Aurelie ALCOLEA

Je suis en charge de développer la région Limousin mais également la Charente, la Dordogne et l'Indre.

En poste depuis 4 ans chez Tibco, ma mission est de vous accompagner tout au long du cycle de vie de votre système d'information :



Conseil : schéma directeur, analyses de risques, audit, politique de sécurité, amoa etc...



Projet : expertise technique ( sécurité Fortinet, Microsoft, stockage, virtualisation...)



Services: maintenance infrastructure et parc, supervision, gestes de proximité, délégation de ressources, support niveau 2 ...



N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour échanger sur ces sujets au coeur de votre métier.