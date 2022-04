Aurelie ALEXANDRE

La qualité de l'accueil des clients d'une entreprise est primordiale. Que cela soit physique, par téléphone ou même par mail, le premier contact avec la société passe par l'hôtesse d'accueil qui se doit de donner une excellente image.Telle est ma conception du travail.Rigueur, dynamisme,optimisme et esprit d'équipe sont des valeurs professionnelles que je représente et souhaite faire perdurer dans mon parcours.



Mes compétences :

Techniques de vente

Service à la personne

Gestion du courrier

Accueil physique et téléphonique

Gestion de la relation client