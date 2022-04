Aurélie ALLEZARD

Initialement conseillère en économie sociale et familiale, afin d’élargir et renforcer mes compétences, j’ai choisi de préparer le BTS Assistant de Gestion PME/PMI pour me permettre d’accroître mes compétences en informatique, organisation et gestion tout en m’ouvrant au monde de l’entreprise.



Mon parcours professionnel m'à permis de développer des contacts et collaborer avec de nombreux professionnels, auprès de diverses institutions et associations tant d’envergure nationale, régionale que locale, notamment en Auvergne et plus particulièrement en Haute-Loire (Conseil Régional, PAJEMPLOI, DIRECCTE, AGEFOS PME, Conseil Général, UDAF, CAF, MAIA, ADMR, MDPH, CODERPA, CCAS, RESOPAD43, Pôle Emploi, Point Conseil VAE, des organismes de formation).



J’ai également eu l’opportunité :

- d'élaborer ou participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions partenariales

- de réaliser des actions de représentation, des activités de promotion

- de nouer des contacts avec la presse locale

- de concevoir ou proposer des supports de communication

- de partager un plan d’action et participer à son élaboration

- d’élaborer un projet de service

- d'animer des réunions d’information et élaborer des supports de présentation.



De plus, mon expérience m’a permis de développer des compétences :

- d’encadrement

- de gestion d’effectifs

- d’organisation.

- d’animation de réunions

- d’animation de sessions de formation



Elle m’a permis d’apporter un appui technique à des professionnels, de susciter leur participation, de prévenir l’usure professionnelle.



Elle m’a également permis d’exercer des fonctions :

- de pilotage d’actions

- d’encadrement d’équipes de professionnelles

- de communication

- de partenariat d’action

- de travail en réseau.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Promotion

Service à la personne

Assistance administrative

Assistanat de direction

Microsoft Publisher

Communication

Formation

Microsoft Word

Animation de réunions

Microsoft Access

Animation d'équipe

Microsoft Excel

Gestion administrative