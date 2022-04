Aurelie ALVES

Madame, Monsieur;



Je suis une jeune diplômée de l’École supérieure Idrac Lyon Programme Grande École, en marketing, gestion commerciale et management international option marketing digital et E-commerce (grade de Master).

Sur mon cv on peut apercevoir de nombreux "jobs étudiants" et ceux-ci m'ont permis d'avoir la valeur du travail, la rigueur en entreprise, le plaisir de travailler en groupe. Ils m'ont également appris à développer et adapter ma sociabilité en fonction des clients que j'ai face à moi.

De plus, mes nombreuses expériences à l'étranger (études comme stages) m'ont permis de m'adapter à différents groupes de travail et à beaucoup d'environnements très variés.



Aujourd’hui je suis à la recherche d’une entreprise dynamique et innovante dans laquelle je pourrai mettre à profit ces expériences et mon énergie. Femme de communication et de contact, j'aime m'investir dans tout ce que j'entreprends. La motivation et la ténacité ont été deux qualités essentielles pour mener à bien mes projets en entreprise.



En recherche active depuis le mois de janvier je vous laisse découvrir mon curriculum vitae.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour plus d'informations.



Cordialement,

Aurélie ALVES