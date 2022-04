Aurelie ANGIUS

Après 3 ans passés en tant qu’assistante en Picardie, je souhaite me rapprocher de ma région d'origine, qui est celle du Nord Pas de Calais

Vous recherchez une secrétaire ou une assistante dynamique et organisée, qui soit capable d’assurer l'administratif de votre société, alors ma candidature peut vous intéresser.

En effet, mon expérience professionnelle a prouvé ma capacité d’adaptation à divers secteurs d’activité et m’a permis de développer de nombreuses compétences administratives et commerciales.

Naturellement dotée d’un très bon relationnel, j’apprécie tout particulièrement le travail en équipe.