Aurélie ARAUJO

Ouverture d'esprit, dynamisme, motivation, sociabilité, écoute active, organisation, autonomie, polyvalence et curiosité, enthousiasme et goût du terrain sont les qualités premières qui me définissent.



Mes domaines de compétences :



- Processus de recrutement (définition des besoins,diffusion des offres d'emploi, sourcing, entretien de motivation..)

- Elaboration des contrats de travail, entretien individuel, gestion du personnel (60 à 110 salariés), gestion des heures, absences, accidents de travail et arrêt maladie..

- Relation avec les écoles et pôle emploi, développement de partenariats (planification et animation de sessions de recrutement)



- Capacités d'analyse



- Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles









