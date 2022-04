Diplômée d'un master en Marketing, j'ai eu la chance d'appliquer mes connaissances dans différents secteurs d'activité et au sein de différentes structures.



En poste de chef de projet supports de vente chez Elior Entreprises, je suis en charge de la conception des outils et méthodes d'aide à chaque étape du cycle de vente (prospection, rappel à appel d'offres, soutenance et signature).



Mes compétences :

Pack office

Lotus