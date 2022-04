Aurélie ASTOUL

Alliant des compétences commerciales et de communication, je développe aujourd'hui l'activité commerciale de Bayard Presse Jeunesse. Je propose les abonnements aux magazines du groupe tels que Popi, Pomme d'Api, J'aime lire, Phosphore, etc.

Mes différentes expériences en régie me permettent de maîtriser les techniques de ventes BtoB et d'analyser précisément l'impact des différents supports de communication (papier, vidéo, web). Chez l'annonceur j'ai mis en pratique mes compétences rédactionnelles et graphiques.

Ces deux aspects de mon parcours professionnel font de moi une personne très respectueuse de l'image d'une entreprise et de son développement commercial, l'un n'allant pas sans l'autre.

La polyvalence et l'enthousiasme me caractérisent, l'organisation et le sérieux sont mes avantages.



Mes compétences :

Rédaction

Infographie

Rédaction web

Gestion de projets

Commercial

Marketing

Gestion réseau sociaux

Gestion clientèle