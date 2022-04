Aurelie ATEBA AWONO

Consultant Fonctionnel



Spécialisations : Analyse et recueil des besoins,Rédaction documentation,Tests,Achats,Négociation,management,Supply Chain,Développement d'applications



Je suis une personne motivée car je vais toujours au bout de ce que j'entreprends. Mes diplômes obtenus avec double compétence, mon objectif suivant est de maîtriser mon futur métier. Cet état d'esprit me permet de verrouiller mes compétences et de maîtriser mon domaine en tant qu'expert avant d'envisager une évolution.



J'ai exercé plusieurs métiers,ce qui aujourd'hui me rend pluridisciplinaire,un atout majeur pour une société. Exercer les métiers de développeur informatique,Acheteuse, Technicienne Helpdesk,m'ont rendu curieuse concernant les métiers liés à la profession tel que consultant fonctionnel car c'est un secteur qui m'a beaucoup intéressé et avec lequel je me suis sentie en confiance,à l'aise,ce métier qui est en concordance avec mon projet professionnel.



Aujourd'hui ,ayant des compétences techniques,je voudrais travailler en tant que consultant fonctionnel.



Mes compétences :

Management d'équipes

Gestion de projet

Modélisation 3d

Modélisation UML

Animation 3d

Programmation orientée objet

Achats

Supply chain management

Négociation

3D

Supply chain

Réalité virtuelle

Appels d'offres

Programmation informatique

Informatique

Microsoft Office

Oracle Database

Microsoft SQL Server

ERP

Gestion des stocks

Management

SAP