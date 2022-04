Bonjour



Tout d'abord merci d'avoir consulté mon profil



Je suis actuellement Chargée d'Affaires Entreprises au sein de BNP PARIBAS, dans le secteur de la Vendée, pour toutes les entreprises de plus de 7,5M€ de CA.



J'ai un DESS Banque et Assurance à Orléans obtenu en 2000 et une expérience professionnelle de 13 ans.



Aurélie AUDAT