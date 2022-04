Aurélie AUGUSTE

Dynamique et volontaire, je suis de nature optimiste et souriante.

A l'aise au contact du public, je suis à l'écoute de l'autre et je sais me rendre disponible.

J'apprécie particulièrement le travail en équipe, j'ai le goût du challenge et l'envie de bien faire.



Je souhaiterais m'associer à une entreprise afin d'effectuer une licence en alternance, Responsable du Développement Commercial.



Ma motivation est sincère, je suis prête à m'investir totalement dans les missions qui me seront proposées.



Mes compétences :

Gestion de projet

Leadership

Secrétariat

Relationnel

Management

Marketing

Communication