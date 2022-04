Le secrétariat pour toute les entreprises TPE et PME, de l'artisanat au libérale, des commerçant aux agriculteurs



Une équipe motivée à votre écoute.



Pensez seulement à votre activité. L'entreprise Aurélie SECRETARIAT INDEPENDANT s'occupe de votre administration et de vos documents commerciales.



Nous sommes au seins de votre structure comme des collaborateurs de votre activité.



Votre gestion Administrative et Commerciale ne sera plus un tracas.



Aurélie AUTERE

Gérante



Mes compétences :

Gestion de la production

Conseil en management

Secrétariat

Evènementiel et logistique

Gestion de la relation client

Gestion administrative

Gestion commerciale

Formation professionnelle