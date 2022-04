Aurélie AVRESENG

En formation au titre professionnel de niveau V de mécanicien réparateur cycles et motocycles.



Mes compétences :

Entretenir et réviser un cycle

Entretenir un vélo à assistance électrique (VAE)

Utiliser l'outil informatique

Entretinir les matériels et les locaux

Rayonner et dévoiler une roue de vélo

Accueillir et renseigner

Manager (jusqu'à 10 personnes)

Microsoft Word

Microsoft Excel