Aurelie BAHUET

Après une expérience de 4 ans en tant qu’Assistante Ressources Humaines, où j’ai eu la chance d’apprendre et développer mes connaissances en recrutement, formation et droit social, j’ai souhaité m’orienter vers un métier de Conseillère Commerciale. Enrichir mon expérience professionnelle, développer d’autres compétences et acquérir plus de maturité relationnelle, afin de pouvoir le déployer au sein d’un service Ressources Humaines par la suite était mon but. Aujourd’hui, après cette riche expérience de 7 ans, très motivée, je me lance dans ce challenge.

Mes qualités concernant ce futur poste sont : mon sens du contact humain qui me permet de m’intégrer facilement à une équipe, mon professionnalisme qui me permet de mener à bien mon activité, mon autonomie et ma rigueur dans mes missions confiées.



Mes compétences :

Banque de détail

Gestion des ressources humaines

Formation

Conseil commercial

Recrutement

Banque