Aurelie BALDY

Je me présente Aurélie BALDY, je viens de finir mon contrat d' ingénieur d’étude à l’Institut Jean-Pierre Bourgin (IJPB, UMR1318 INRA-AgroParisTech) à Versailles, j'ai travaillé sur un projet de deux ans (2014- février 2016) dans le cadre d’un contrat ProMaïs (association des semenciers présents sur le territoire français) qui s’inscrit dans l’étude d’approches génétiques et moléculaires (génotypage de lignées sélectionnées à haut débit, PCR, HRM, puce 50 K) pour la mise en évidence du déterminisme de QTLs majeurs de dégradabilité de la biomasse chez une famille de recombinant de maïs.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi pouvant allié mes compétences de laboratoire et de gestion d'expérimentation en plein champ.



Mes compétences :

FTIR

microbiology

SEED DEVELOPMENT

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop

Autonomie

Encadrement

PD Quest /Mapman, Pageman

R studio /R QTL /R commander

Utilisatio pluggins et macro sous image j pour ana

Microbiologie

Histologie

QTL

HRM

Biologie moléculaire

Génétique

Gestion d'une génération d'hiver au Chili

Maïs

Expérimentation en plein champ