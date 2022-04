Aurélie BARATANGE

ASSIST et Vous accompagne les artisans du bâtiment afin d'optimiser leur développement.

Assistante de Direction confirmée, secrétaire technique spécialisée dans les dossiers de qualification professionnelle (QUALIBAT avec ou sans mention RGE, QUALIT ENR, etc)

Faire appel à nos services, c'est choisir une solution adaptée à vos besoins (services, temps, durée) et limiter les dépenses.

N'hesitez pas à demander un devis