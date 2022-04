Aurélie BARBAUD

Jeune femme 2.0 animée par le digital et un fort ADN client, j'écris mon parcours professionnel avec une seule optique :

" Participer à la construction d'une relation client différenciante, novatrice et honnête"



Après 5 années sur le terrain en tant que responsable relation client, puis responsable relation client régionale, j'occupe aujourd'hui un poste de responsable écoute , parcours et relation client , poste me permettant de travailler au quotidien mon obsession client.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Enquètes de satisfaction

Reporting

QlickView

Service client

Management

Sémantique

KPI

Communication interne

Community management

Fidélisation client

Marketing direct

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Stratégie digitale