Aurelie BARETTE

Avocate généraliste possédant une expertise en droit immobilier, social et de la famille avec 14 ans d’expérience dans le secteur de l’immobilier et en cabinet d’avocat incluant identification et anticipation des risques juridiques, élaboration d’une stratégie et proposition de solutions adaptées, rédaction d’actes juridiques, conseils, négociation et règlement des litiges, accompagnement et suivi du client, rôle de représentante et de défense devant un tribunal



Actuellement juriste au sein de La Compagnie du logement avec la responsabilité d’apporter des réponses en interne d’ordre juridique tout en gérant les différents dossiers



Auparavant, avocate au sein du cabinet Quartz Avocats avec la prise en charge de problématiques liées à la défense de personnes et d’entreprises dans le domaine du droit social, de la consommation, de la construction et de la famille.



Mes compétences :

Droit de la famille

Droit des contrats

Droit immobilier

Droit de la consommation