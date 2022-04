Aurélie BARREAU

Passionnée par le droit commercial et plus particulièrement par l'univers de l'Entreprise en général, je me suis spécialisée dans le traitement des difficultés des entreprises via les Procédures Collectives.



Ma fonction consiste à accomplir l'ensemble des tâches confiées par le Tribunal de Commerce au Mandataire Judiciaire:



-Assistance et conseil du chef d'entreprise

-Rédaction de rapports et requêtes pour le Tribunal et le Parquet

-Audiences devant le Tribunal de Commerce (poursuite d'activité, vérification de passif,revendication...)

-Elaboration de plan de redressement

-Vérification du passif déclaré

-Négociation avec les cessionnaires potentiels (cession FDC,baux commerciaux)

-Gestion du volet salarial (procédure de licenciement,établissement bulletins de paie et documents de sortie...)

-Réalisation des actifs, recouvrement de créances



Actuellement en recherche de nouvelles responsabilités dans le secteur bancaire ou au sein d'un service contentieux/recouvrement.