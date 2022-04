Aurélie BARREIRO

Bienvenue dans la massification postale !



L'affranchissement postal offre aujourd'hui la possibilité de réduire vos coûts de façon importante, ceci grâce à la tarification courrier Grand Compte de LA POSTE.



PRETRI vous propose un concept de massification. Votre courrier est trié mécaniquement et mutualisé avec le courrier de ses autres clients, via un logiciel développé uniquement pour la France.

PRETRI vous permet ainsi d'accéder aux avantages du Courrier Industriel sans investissement.



PRETRI – Le courrier part vite. Mais il vous revient moins cher.

Pour toute demande de renseignement vous pouvez me joindre au 01.72.84.99.36