Aurelie BAUD

Généraliste RH diplômée de SCIENCES-PO Grenoble et du CIFFOP en 2000, ayant connu différentes entreprises au cours de 2 ans de stage / apprentissage, telles que la BANQUE de FRANCE, PSE Peugeot Citroën, et TOTALFINA ELF, j'ai choisi en 2001 d'intégrer le GROUPE ALTRAN en région sud-ouest, en tant que Consultante RH.

Devenue Responsable RH, j'ai accompagné la création de la fonction RH dans un contexte de fusion des entités du Groupe (26) sur toutes les dimensions de la GRH : relations sociales (CE, DP, CHSCT), recrutement, formation, développement RH et support opérationnel.

Depuis Juin 2017, je suis devenue Indépendante et propose d'accompagner les particuliers, les entreprises et les écoles sur des problématiques de développement personnel (communication, orientation professionnelle) et de formation. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus.



Mes compétences :

Formation

Management

Ressources humaines

Recrutement

Certification MBTI

Droit Social