Aurélie BAULARD

Actuellement en cinquième année du diplôme de Science Po Toulouse, où j'étudie les relations internationales, le droit et la géopolitique des conflits, je suis intéressée par les questions de terrorisme et de radicalisation, la gestion de crises et l’analyse des conflits internationaux.



J'aime les idées nouvelles, les projets audacieux et j'apprends rapidement. Je suis à la recherche d'un stage à partir de janvier/février 2018 dans dans une organisation, institution ou cabinet d'expertise travaillant sur les questions géopolitiques ou la gestion du risque terroriste.