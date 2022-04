Aurelie BECKER

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de la sûreté maritime et portuaire au sein d'une administration portuaire ou d'une entreprise spécialisé dans ce domaine.



Je viens d’achever un stage juridique de fin d’étude au sein du Bureau « Sûreté maritime » de la Direction des Services de Transports de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer au Ministère de l’Écologie.

J'ai ainsi acquis des connaissances en matière de normes internationales, européennes, et nationales dans la mise en œuvre de la réglementation ISPS dans les ports et installations portuaires.



Cette expérience professionnelle conclue avec succès, je souhaite mettre à profit l'ensemble de mon champ de compétences techniques, juridiques et administratives et de participer activement au bon fonctionnement sécurisée des zones portuaires.





Mes compétences :

Veille réglementaire

Veille informationnelle

Informatique (Pack Office; Libre Office)

Synthèse rédactionnelle