Aurélie BEDEAU

A l’issue d’un bac professionnel secrétariat, j’ai approfondi mon goût de la découverte et du tourisme lors d’une année en mention complémentaire accueil réception en hôtellerie, suivie de deux années en BTS Assistant Manager.



J'ai effectué mes études en alternance ce qui m'a permis d'acquérir une expérience professionnelle intéressante.



De plus, le milieu hôtelier permet l'apprentissage des horaires flexibles, d'un contact très important avec la clientèle et une parfaite autonomie face à différentes tâches telles que faire face à des réclamations, informer le client, être disponible, savoir résoudre un problème seul, faire les ouvertures et fermetures de l'établissement, gérer la caisse,... tout cela en corrélation avec d'autres travaux tels que organiser une réunion, répondre aux mails,... soit assurer son travail d'Assistante de Direction et celui d'hôtesse d'accueil.



Je suis volontaire et ambitieuse et je vous apporterai ma motivation, mon dynamisme et mon envie de réussir dans votre domaine.









Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Ciel Compta

Ciel Paye