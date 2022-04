Aurélie BÉDOUCHA

Dynamique, passionnée par mes projets, curieuse, force de propositions, je m'adapte facilement aux nouveaux environnements. Je suis autonome mais j'aime travailler en équipe, que ce soit pour se challenger, pour construire une vision multi-dimensionnelle, pour partager et apprendre, ... le tout dans la bonne humeur !

Une équipe soudée, qui communique et qui va dans le même sens, est un atout dans la réussite d'un projet (ainsi que pour son épanouissement au travail...). Pour ce faire, il est nécessaire d'impliquer tous les acteurs (les différents métiers, la DSI, les éditeurs, ...) et de s'assurer que tous aient le même niveau de compréhension. Mes connaissances en système d'information, mon intérêt pour les métiers, ma "sensibilité utilisateurs" et mon "bon relationnel" me permettent d'endosser ce rôle de "traducteur" pour faire le lien entre les métiers et le SI.



Au cours des dix dernières années, j'ai eu l'occasion de travailler dans le domaine de la santé (CHU et Ministère de la Santé), du transport et de l'énergie, aux côtés des métiers et du SI.

Ces missions de conseil, majoritairement de transformation du système d'information, m'ont permis de développer l'éventail de compétences ci-dessous.



Assistance à maîtrise d'ouvrage :

- Etude de faisabilité

- Benchmark de solutions SI

- Expression et analyse du besoin, rédaction CCTP

- Aide au choix d'une solution lors d'un appel d'offres

- Animation de comités et d'ateliers

- Rédaction des spécifications fonctionnelles, maquettage, recette, mise en production

- Stratégies de déploiement dans le cadre d'une transformation SI

- Assistance utilisateurs

- Gestion des évolutions fonctionnelles



Chef de projet :

- Cadrage du projet

- Planification et suivi des actions, suivi des charges et du planning, gestion des risques

- Définition et suivi des indicateurs

- Coordination des différents acteurs

- Animation des comités (comité projet, comité utilisateurs, comité de pilotage, ...)



Conduite du changement :

- Définition de la stratégie : plan de formation et de communication

- Construction des livrables : guide utilisateur, triptyques, articles, tutoriels vidéo, supports de formation, quizz ...

- Mise en oeuvre des actions : actions de communication, formation des utilisateurs, ...



PMO :

- Définition, construction et alimentation d'outils de reporting (tableaux de bord, fiche projet synthétique d'avancement)

- Gestion d'un portefeuille de projets : suivi des projets, des risques, des délais, des interdépendances, alertes, ...

- Coordination des acteurs

- Animation des comités



Mes compétences :

E-learning

AMOA

Transport

MOA

Maquettage

Conseil

Santé

Expression de besoin

Formation

PMO

Conduite du changement

Conduite de projet

Gestion de projet

Energie

Gestion du risque

Spécifications fonctionnelles

Étude de faisabilité de projets

Saas

Amélioration de process

Cahier des charges

Benchmarking

Cartographie des processus

Coordination de projets

Analyse des besoins