Aurélie BELEY

Titulaire depuis 2008 d'un BTS Design d'espace et lauréate des concours Expérimentations étudiantes pour la Fête des Lumières 2008 et de la sélection européenne Jeunes Designers par le Centre du Design de Saint-Étienne, j'ai par la suite effectué de nombreux stages en entreprise (architecture intérieure et commerciale, maîtrise d’œuvre, scénographie, décoration intérieure et évènementielle).

Ces diverses expériences professionnelles m'ont ainsi permis d'approfondir mes connaissances et d'explorer les différents sous-domaines du design d'espace de manière technique et pratique.

Actuellement designer d'espace et dessinatrice CAO DAO, je continue cependant à me former (dessin technique, imagerie 3D, scénographie..).



Mes domaines d'intervention :



. Architecture intérieure & design de mobilier

. Infographie (dessin d'architecture, imagerie 3D, retouche d'images)

. Décoration intérieure

. Scénographie

. Illustration



Mes compétences :

Archicad

Photoshop CS4

3d studio max

Sketch up

Artlantis

Illustrator

Illustration

Scénographie

Design

Autocad

Revit architecture

Autodesk inventor

Winner