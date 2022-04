Aurélie BELLACHIOMA

Consultante en Ressources Humaines et Psychologue du travail, je suis amené à intervenir au sein des entreprises et de structures de tailles variées et de secteurs différents.



Diplômée en psychologie du travail et en Ressources humaines, j'interviens dans le déploiement et la mise en place de projets et d'outils en Ressources humaines mais également dans le coaching et l'accompagnement de jeunes et/ou des salariés sur les questions relatives à l'insertion professionnelle ou les reconversions.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Psychologie du travail

Psychologie