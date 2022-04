Aurelie BELLAHSEN

"On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va". Christophe Colomb



Après une formation à Rouen Business School, j’ai fait plusieurs périodes en finance d’entreprise, mon domaine de spécialité. J’ai vu la finance d’entreprise du côté de la banque et de l’entreprise. J'ai exercée ensuite en tant qu'Inspecteur Auditeur puis chef de mission à l'Inspection Générale LCL au sein du groupe Crédit Agricole. Aujourd'hui, nouvelle expérience : je suis chef de projet en charge du déploiement du concept Village by CA, un écosystème créateur de valeur pour les start-up et un réseau unique en cours de construction sur l'ensemble de la France.



J’ai une mobilité internationale, qui s’appuie sur une forte compétence linguistique : trilingue, anglais – espagnol, avec de bonnes notions d’italien; sur un goût pour l’international et les terrains inconnus ; et sur une expérience professionnelle d’un an passé en Argentine, de juillet 2010 à juillet 2011.





LANGUES ÉTRANGÈRES ET COMPÉTENCES INFORMATIQUES :



Anglais : Ecrit, lu, parlé courant.

NOTE TOEIC (2008) : 960 / 990.

NOTE IELTS (2008) : 7 / 9

Nombreux voyages, conversation fluide et anglais professionnel (stage de 6 mois réalisé en anglais)



Espagnol : Ecrit, lu, parlé courant.

Obtention du diplôme CECM de la CCI de Madrid – Niveau Sup. (2008)

Période d’échange universitaire de 6 mois à la UADE (Universidad Argentina De la Empresa) + 6 mois d’expérience professionnelle,à Buenos Aires, en Argentine de juillet 2010 à juillet 2011



Italien : Niveau scolaire



Compétence informatique : très bonne maitrise de Word, d’Excel, de Power Point (versions 2007 et 2010 comprises), d’Internet

Connaissance de VBA, SAP, Essbase (Hyperion)



Mes compétences :

Conseil

Organisation

Audit

Travail en équipe

Autonomie

Finance

Contrôle interne

Management