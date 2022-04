Aurelie BELMONDO

Suite à l'arrivée de mon fils , me voici sur le marché du travail plus motivée que jamais.

Sérieuse , dynamique et ambitieuse, je saurais me montrer à la hauteur de vos attentes.

Disponible dés maintenant, je vous laisse visiter mon profil, en espérant bientôt retrouver un travail dans lequel je m'épanouisse.

A très vite..



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

SAP

Eam

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Office