Depuis 13 ans, jai acquis une grande polyvalence dans mon métier, de plus mon ouverture d’esprit, ma discrétion et mon sens des responsabilités, me permettront de m’intégrer rapidement au sein de votre équipe.

N'hésitez pas à me contacter par email ou par téléphone.

A bientôt

Aurélie BEQUET



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Internet

Facebook Pro

Microsoft Excel

Microsoft Word

Quadratus

Bureau d'études

Compte-rendu

Accompagnement RH

Suivi des fournisseurs

Prospection commerciale

Gestion du courrier

Relations clients

Suivi commercial et administratif

Planification

Appels d'offres

Géolocalisation

Gestion administrative

Comptabilité

Accueil physique et téléphonique

Autocad

Microsoft Office

Logiciels SAGE et CIEL Comptabilité

Utilisation MAC et PC

Calculer et présenter les élements de gestion

Ecritures d'inventaire

Paie simple

Contrôler, justifier et rectifier les comptes

Rapprochement bancaire

Comptabiliser les documents bancaires

Comptabiliser les documents commerciaux